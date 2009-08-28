MB: Toparlanma olmazsa faiz indirimi sürer

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekonomide belirgin toparlanma gerçekleşmemesi halinde kısa vadede ölçülü faiz indirimlerine devam edileceğini belirtti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Özetleri'nde yılın son aylarından 2010 ortasına kadar enflasyonda sınırlı artışlar gözlenebileceği ancak bu yükselişin Temmuz Enflasyon Raporu'ndaki para politikası duruşu oluşturulurken dikkate alınmış olduğundan Merkez Bankası için yeni bir haber niteliği taşımayacağı vurgulandı.

TCMB'nin 18 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ve borçlanma faizini 50 baz puan indirimle tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 7.75'e çektiği toplantısına ilişkin özetlerde şöyle dedi:

"Sonuç olarak, finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin sürmesi, aşağı yönlü risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığına işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzun bir süre koruması yönündeki görüşünü teyid etmiş, iktisadi faaliyette belirgin bir toparlanma gerçekleşmemesi halinde kısa vadede ölçülü faiz indirimlerine devam edilmesinin gerekeceği değerlendirmesinde bulunmuştur."