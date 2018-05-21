MB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine 594 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine toplam 594 milyon dolar teklif geldi.

Merkez Bankası verilerine göre;

- Bir Ay vadeli ihalede teklif 334 milyon dolar, gerçekleşen tutar 250 milyon dolar oldu. İhalede;

- ortalama fiyat 4.60369,

- en düşük fiyat 4.58920,

- en yüksek fiyat 4,61420,

- tekliflerin ortalama fiyatı 4,59553 oldu.

Üç Ay vadeli ihalede teklif 125 milyon dolar, gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu. İhalede;

- ortalama fiyat 4.71781,

- en düşük fiyat 4.70430,

- en yüksek fiyat 4.73030,

- tekliflerin ortalama fiyatı 4.71261 oldu.

Altı Ay vadeli ihalede teklif 135 milyon dolar, gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu. İhalede;

- ortalama fiyat 4.87206,

- en düşük fiyat 4.85010,

- en yüksek fiyat 4.88630,

- tekliflerin ortalama fiyatı 4.85639 oldu.