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Ekonomi

MB: Sonraki faiz indirimi ölçülü olur

Merkez Bankası, bundan sonraki faiz indirimlerinin ölçülü olabileceğini belirtti.

29 Nisan 2009 03:00

Merkez Bankası, bundan sonraki faiz indirimlerinin ölçülü olabileceğini belirtti. Merkez Bankası, faizi yüzde 9.75'e çektiği toplantıya ilişkin tutanakları yayınladı.

Bundan sonraki faiz indirimlerinin ölçülü olabileceği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Şartlara bağlı olarak para politikasının aşağı yönlü esnekliği uzun süre korunacak.

Kurul üyeleri, enflasyon tahminlerini güncellerken toplam talep koşullarının enflasyon düşüşüne katkısının Ocak raporuna göre arttığını dikkate alıyorlar.

Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki birikimli gerilemenin de katkısıyla kısa vadede enflasyondaki düşüş hızlanacak.

Kamu kesiminin artan finansman gereksinimi, para politikası kararlarının ve mali tedbirlerin iktisadi faaliyet üzerindeki olumlu etkisini zayıflatma potansiyeli taşıyor.

İşsizlik oranlarındaki olumsuz seyir harcanabilir gelir ve birim işgücü maliyetlerini uzunca bir süre sınırlamaya devam edecek.

AB süreci ve KEP'te yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi önemini koruyor."

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