MB Para Politikası Kurulu politika faizini değiştirmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şubat ayı faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 5.50'de tuttu. Merkez, faiz koridorunun üst ve alt bandını ise değiştirdi. Banka, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 4.75'ten, yüzde 4.50'ye gecelik borç verme faiz oranını da yüzde 8.75'ten yüzde 8.50'ye çekti. Karar sonrası faiz koridoru yüzde 4.50-8.50 olarak uygulanacak.

Merkez Bankası Ocak ayındaki toplantıda da üst ve alt bantta değişikliğe gitmişti.

Kuruldan yapılan açıklamadan bölümler şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler, iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü teyit etmektedir. Yurtiçi nihai talep ılımlı seyrederken, ihracat zayıf küresel büyümeye rağmen artış eğilimini korumaktadır. Bu doğrultuda, cari işlemler açığı kademeli olarak azalmaya devam etmektedir.

Kurul, sermaye girişlerinin güçlü seyrettiği mevcut konjonktürde kredilerde kayda değer bir ivmelenme gözlendiğine dikkat çekmiştir. Finansal istikrara dair riskleri dengelemek amacıyla bir yandan faiz oranlarının düşük tutulmasının diğer yandan makro ihtiyati tedbirlere devam edilmesinin yerinde olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda faiz koridoru sınırlı oranda indirilirken zorunlu karşılıklara ilişkin sıkılaştırıcı yönde ölçülü adımların atılması uygun görülmüştür.

Öte yandan, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi nedeniyle para politikasında her iki yönde de esnekliğin korunmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, alınan tedbirlerin krediler, yurtiçi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, Türk lirası fonlama miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacaktır.

Kurul, son dönemde petrol fiyatlarında gözlenen artışlara rağmen enflasyondaki düşüşün süreceğini tahmin etmektedir. Önümüzdeki dönemde temel enflasyon göstergelerinin ılımlı seyrini koruması beklenmektedir. Bununla birlikte, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir."