MB: Kiralarda 2008 yılından bu yana en yüksek Eylül artışı gözlendi

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Enflasyonda tırmanışı, \"işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış\"a bağlayan Merkez Bankası, \"Kira grubunda 2008 yılından bu yana en yüksek Eylül ayı fiyat artışı gözlendi\" uyarısı yaptı.

Merkez Bankası\'nın \"Aylık Fiyat Gelişmeleri\" raporunda, Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0.65 artttığı ve yıllık enflasyonun 0.52 puan yükselerek yüzde 11.20\'ye yükseldiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

\"Bu dönemde gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükseldi.

\"Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak hızlı artışını sürdürdü.

\"Yıllık enflasyon hizmet ve temel mal gruplarında artarken, bu gelişmede giyim fiyatlarındaki ağırlık sistemi değişikliğinin de belirgin bir etkisi olmuştur.

\"Bu doğrultuda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi.\"

\"Enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin Eylül ayında da sürdüğü\" vurgulanan raporda,

\"Bu dönemde hizmet ve temel mal grubu ana eğiliminde yükseliş izlendi.

\"Temel mal grubu ana eğilimindeki yükselişte giyim fiyatlarındaki ağırlık yöntemi değişikliği ana belirleyici olurken, bu etki arındırıldığında da yükselişin sürdüğü görüldü\" denildi ve şu konuların altı çizildi:

\"Lokanta-otel grubunda konaklama fiyatları aylık bazda yurt ücretlerine bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi.

\"Kira grubunda 2008 yılından bu yana en yüksek Eylül ayı fiyat artışı gözlendi.

\"Bu dönemde eğitim hizmetleri fiyatları aylık bazda yüzde 2,09 ile yüksek oranlı artışını sürdürmüş, bu gelişmede okul öncesi eğitim ve ilköğretim ücretleri belirleyici oldu.

\"Bunun yanında, haberleşme hizmetlerinde cep telefonu görüşme ücretlerinde artış gözlendi.

\"Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselirken giyim grubundaki yükselişte ağırlık yapısındaki değişimin etkisi öne çıktı.

\"Eylül ayında, dayanıklı tüketim malı fiyatları kur hareketlerinin gecikmeli etkilerine bağlı olarak beyaz eşya ve otomobil öncülüğünde yükseldi.

\"Buna ek olarak, giyim ve dayanıklı dışı temel mallarda aylık fiyat artışları hızlandı.

\"Uluslararası petrol ve diğer girdi fiyatlarındaki artışa bağlı olarak akaryakıt ve tüpgaz fiyatları bu dönemde sırasıyla yüzde 2.55 ve yüzde 3.22 arttı.

\"Enerji grubu yıllık enflasyonu ise baz etkisine bağlı olarak 0.86 puanlık düşüşle yüzde 9.68 olarak gerçekleşti.

\"Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 0.53 puan artarak yüzde 12.50 oldu.

\"İşlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu yüzde 14.97’ye ulaştı, bu yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumsuz baz etkisi belirleyici oldu.

\"Yıllık enflasyondaki yükselişe karşılık grup fiyatları önceki iki ayda olduğu gibi mevsimsellikten

arındırılmış olarak geriledi.

\"İşlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ise hız kesmekle beraber, süt ürünleri, tereyağ ve çay kalemleri öncülüğünde sürmüş; grup yıllık enflasyonu yüzde 10.49’a yükseldi.

\"Bu gelişmelerle taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu yukarı yönlü seyrini sürdürdü.\"