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Ekonomi

MB ihalesinde üç ay sonrasının dolar kuru 4.0 lirayı aştı

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Merkez Bankası'nın, reel sektörün artan kur riskinin yönetilmesi için başladığı "TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri" kapsamında düzenlediği ihalelerde üç ayl sonrasının dolar kuru 4

20 Kasım 2017 22:55

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Merkez Bankası\'nın, reel sektörün artan kur riskinin yönetilmesi için başladığı \"TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri\" kapsamında düzenlediği ihalelerde üç ayl sonrasının dolar kuru 4.0 lirayı geçti.
Merkez Bankası\'nın bugünkü üç TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde, bir ay vadede kabul edilen ortalama kur 3.9452 lirayı, üç ay vadede 4.0223 lirayı ve altı ay vadede 4.1363 lirayı buldu.
Merkez Bankası\'nın bugünkü ihalelerinde, bir ay vadede 150, üç ay ve altı ay vadede 100\'er milyon dolar olmak üzere toplam 350 milyan dolarlık TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı gerçekleştirildi.
Merkez Bankası\'nın TL uzlaşmalı vadeli döviz satışları yılsonuna kadar en çok 3 milyar dolara ulaşabilecek şekilde sürecek.

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