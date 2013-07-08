Merkez Bankası güçlü ek parasal sıkılaştırmaya başladı

Merkez Bankası (TCMB) miktar yöntemiyle repo ihalesi açmayarak ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başladı.

TCMB Başkanı Erdem Başçı adına yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren güçlü bir ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başlanacaktır. Ek parasal sıkılaştırmanın güçlü, etkili ve geçici olması esastır. Uygulamanın süresi döviz piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecektir" denildi.

TCMB verilerine göre piyasa 718.4 milyon lira artı rezervle açıldı.

Bankaların serbest depo bakiyeleri 21,833.9 milyon lira oldu. Rezerv Cuma günü 2,134 milyon lira, bankaların serbest depo bakiyeleri 18,925.1 milyon lira olmuştu.

TCMB Haziran ayında art arda üç günde politika faizinden fonlama yaptığı miktar yöntemi ile repo ihalesi açmayarak ek parasal sıkılaştırmaya gitmişti.

Dolar/TL tarihi zirveden döndü

Merkez Bankası'nın bugünden itibaren güçlü bir ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başlanacağını açıklaması, ek sıkılaştırmaya gitmesi ve miktar yöntemiyle repo ihalesi açmazken 250 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açmasıyla dolar/TL tarihi zirveden döndü.

Bugün güne 1.9655/1.9670 seviyesinde başladıktan sonra en yüksek 1.9737 seviyesini test eden dolar/TL TSİ 10:32'de günün en düşük seviyesi olan 1.9560'dan işlem görüyor.

Sepet bazında TL ise güne 2.2420 seviyesinden başladıktan sonra 2.2329'a kadar geriledi.