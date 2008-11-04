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Ekonomi

MB: Gaz zammı enflasyona 0.2 puan yansır

Merkez Bankası, Kasım ayında doğalgazda yapılan fiyat ayarlamasının enflasyon üzerindeki etkisinin yaklaşık 0.2 puan olacağını açıkladı.

04 Kasım 2008 02:00

Merkez Bankası, Kasım ayında doğalgazda yapılan fiyat ayarlamasının enflasyon üzerindeki etkisinin yaklaşık 0.2 puan olacağını açıkladı.

Merkez Bankası Ekim ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, döviz kurundaki artışın dayanıklı mal grubu fiyatları üzerindeki yansımalarının Kasım ayında sürmesinin beklendiğini kaydetti.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2.60 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11.99 oldu.

Enflasyon ayaklandı

Merkez Bankası açıklamasında, enflasyondaki yükselişin temelde sebze fiyatlarındaki geçici yükselişten kaynaklandığı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarını olumlu etkilerken; elektrik, doğalgaz ve katı yakıt fiyatlarındaki artışlar enerji grubunda yıllık enflasyonu yüksek düzeyde tutmaya devam ettiği belirtildi.

Doğalgaz zammına tepki

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Açıklamada şöyle denildi: “Bu çerçevede, gıda ve enerji gruplarının yıllık enflasyona katkıları 7.6 puana yükselmiştir. Arz yönlü şokların hafiflemesi ve iç talebin zayıf seyri hizmet fiyatları üzerinde etkisini göstermektedir. Nitekim, Ekim ayında hizmet alt kalemleri fiyatlarının artış hızında genel olarak bir yavaşlama olduğu dikkat çekmektedir. Bunun yanında, özel kapsamlı göstergelerin mevsimsellikten arındırılmış artışları da enflasyonun aşağı yönlü eğilimini sürdürdüğüne işaret etmektedir. Petrol ve gıda fiyatlarındaki olumlu görünümün sürmesi halinde önümüzdeki dönemde enflasyonun kademeli olarak düşmesi beklenmektedir.”

BOTAŞ, doğalgaz satış fiyatlarını 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 22.50, sanayide yüzde 22 artırmıştı.

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