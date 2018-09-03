MB: Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepki verilecektir

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini vurgulayarak, \"Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir\" uyarısı yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) bugün açıklanan verilerine göre, Tüketici fiyatları Ağustos’ta bir önceki aya göre 2.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 17.90 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Ağustos’ta yüzde 6.60 artarak, üretici enflasyonunu yüzde 32.13 düzeyine yükseltti.

Merkez Bankası\'nın para politikasına ilişkin basın duyurusunda şöyle denildi:

\"Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir.

\"Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

\"Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

\"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.\"