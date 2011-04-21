-MB FAİZ ORANLARINI SABİT TUTTU ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 1,50, borç vermede yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Erdem Başçı Başkanlığında toplandı. Banka'dan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Kurul'un, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Banka böylece politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 6,25'te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 1,50'de, borç verme faiz oranını yüzde 9'da, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 8'de sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede yüzde 0 olarak uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ve yüzde 12 olarak uygulanan borç verme faiz oranı da değiştirilmedi. Açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin 2010 yılının son çeyreğindeki güçlü artıştan sonra daha ılımlı bir büyüme eğilimine girdiğine işaret ettiği, bununla birlikte iç talebin gücünü koruduğu, dış talebin ise göreli olarak daha zayıf seyrettiği belirtildi. İstihdam koşullarındaki iyileşmenin sürdüğü, ancak işsizlik oranlarının halen kriz öncesi seviyelerin üzerinde bulunduğu ifade edildi. Petrol fiyatlarındaki artışların gecikmeli yansımaları ve baz etkileri nedeniyle enflasyonun kısa vadede yukarı yönlü bir eğilim sergileyeceği, yıl boyunca hedef etrafında dalgalandıktan sonra yılı yüzde 5,5 olan hedefin bir miktar üzerinde tamamlayacağının tahmin edildiği bildirildi. Merkez Bankası'nın petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışların birincil etkilerine tepki vermeyeceği, fakat ikincil etkileri yakından izleyeceği ve fiyatlama davranışlarında bozulma olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi. Merkez Bankası'nın Kasım ayından bu yana aldığı tedbirlerin yılın ikinci çeyreğinden itibaren krediler ve iç talep üzerinde etkilerinin belirginleşmesinin beklendiği belirtilerek, ''Bununla birlikte Kurul, iç ve dış talebi dengeleyerek makro finansal riskleri azaltmak için kısa vadeli yabancı para ve Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının sınırlı oranda artırılmasının faydalı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, fiyat istikrarına ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması açısından; düşük düzeyde politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu karşılık oranlarından oluşan politika bileşiminin sıkılaştırıcı yöndeki etkilerinin yakından izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınmasının uygun olacağını belirtmiştir'' denildi. Açıklamada ayrıca, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulandı. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 5 iş günü içinde yayımlanacak.