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Ekonomi

MB faiz kararı öncesi dolar 3.80 liranın üzerinde

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı bugünkü Para Politikası Kurulu'ndan önce 3

18 Ocak 2018 12:01

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Dolar, Merkez Bankası\'nın faiz kararını açıklayacağı bugünkü Para Politikası Kurulu\'ndan önce 3.80 liranın üzerindeki düzeyini koruyor.
Merkez Bankası\'nın bugünkü toplantıdan sonra saat 14:00\'te açıklanacak faiz kararında, uzun süredir yüzde 8.0 olarak uyguladığı politika faizini, yüzde 12.75 olan geç likidite penceresi faizini, yüzde 9.25 olan gecelik borç verme faizini ve yüzde 7.25 olan gecelik borçlanma faizini değiştirmesi beklenmiyor.
Türkiye\'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle hızlı yükselen dolar ve euro, günün ilk işlemlerinde dünkü düzeylerini koruyor.
Jeopolitik risklerle önceki gün 3.8324 liraya kadar yükselen dolar 3.80 liranın üzerinde, 4.6928 liraya kadar yükselen euro ise 4.64 liranın üzerinde tutunuyor.
Euro 24 Kasım\'da 4.7046 lira ile, dolar da 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.
Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi, önceki günkü yüzde 2.01 yükselişin ardından dün de yüzde 1.9 artışla 116 bin 593 puana yükseldi.

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