MB faiz kararı, ABD vize sorunu ve jeopolitik risklerle dolar 3.84 lirayı aştı

(Borsa açılışı ve piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Merkez Bankası\'nın kısa vadeli faizleri sabit tutması, ABD ile vize sorunun sürmesi, Irak ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklere bağlı olarak yükselen dolar 3.84 lirayı aştı.

Merkez Bankası\'nın dünkü kararıyla birlikte hızla yükselen dolar, bugünün ilk işlemlerinde 3.82 - 3.83 lira aralığında hereket ettikten sonra 3.8423 liraya kadar yükseldi ve 3.83 - 3.84 lira aralığına döndü. Dolardaki tırmanışın yanında parite etkisiyle dün 4.4806 liraya kadar yükseldikten sonra, erken işlemlerde 4.44 liraya dönen euro da 4.46 - 4.47 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Döviz piyasalarındaki yükselişlere paralel olarak piyasa faizleri de yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, yüzde 11.99\'a kadar yükseldi.

Dövizlerdeki yükselişin de etkisiyle, dünü yüzde 0.94 düşüşle 107 bin 335 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de yeni güne yüzde 0.22 düşüşle 107 bin 96 puandan başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0, borç verme faiz oranı yüzde 12.25\'te sabit tutuldu.