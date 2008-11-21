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Ekonomi

MB: Faiz indirimi TL’de baskı yaratmadı

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası lira üzerinde büyük baskı olmadığını söyledi.

21 Kasım 2008 02:00

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası lira üzerinde büyük baskı olmadığını söyledi.

Merkez Bankası’nın yarım puanlık sürpriz faiz indirimi birçok kesim tarafından eleştirildi. Ancak Merkez Bankası bu kararının arkasında, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası tarafından düzenlenen, “Küreselleşme, Enflasyon ve Para Politikası” konulu, uluslararası konferansta gazetecilerinin sorularını yanıtlarken, , “Faiz indirimi sonrası dün itibariyle TL üzerinde büyük baskı olmadı, bu dalgalanmalar olacaktır” dedi.

Yılmaz ayrıca enflasyon hedefini göz ardı etmeden ekonominin içinde bulunduğu koşullara cevap vermeye çalıştıklarını belirtti.

Likidite için gerekli önlemler alınacak

Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, bankanın döviz likiditesinin desteklenmesi için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirterek, “YTL piyasalarında aksamaya izin verilmeyecek, ödemeler sistemi sağlıklı bir şekilde devam edecek” dedi.

Mlikidite yönetiminin, likidite ihtiyacını karşılayacak durumda olduğunu kaydeden Yılmaz, “Türkiye’de bankacılık sektörü global krizde döviz likiditesi açısından göreceli olarak hazırlıklı yakalandı. Döviz pozisyon açığı taşımamaktadır” dedi.

Yılmaz, cari açıkta önümüzdeki dönemde hızlı gerileme olacağını da vurguladı.

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