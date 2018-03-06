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Ekonomi

MB: Enflasyondaki düşüşü gıda fiyatları sınırladı

İstanbul, 6 Mart (DHA) - Merkez Bankası, "hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarına bağlı olarak" yükselen gıda enflyasyonunun, "tüketici enflasyonundaki düşüşü sınırlayan ana unsur" oluduğuna dikkat çekti

06 Mart 2018 13:25

İstanbul, 6 Mart (DHA) - Merkez Bankası, \"hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarına bağlı olarak\" yükselen gıda enflyasyonunun, \"tüketici enflasyonundaki düşüşü sınırlayan ana unsur\" oluduğuna dikkat çekti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.73 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 10.26 ile çift hanede kaldı. Tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.23\'ü buldu.
Merkez Bankası\'nın, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu\'nda, \"Enflasyondaki düşüşte petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki görünüm paralelinde gerileyen enerji fiyatları ile temel mal grubu enflasyonu etkili oldu\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
\"Bir süredir yükseliş eğiliminde olan temel mal yıllık enflasyonu bu dönemde bir miktar düşüş kaydetti, yavaşlamanın alt gruplar geneline yayıldığı gözlendi. Diğer yandan gıda grubu yıllık enflasyonu hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarına bağlı olarak yükseldi ve tüketici enflasyonundaki düşüşü sınırlayan ana unsur oldu. Bu dönemde hizmet enflasyonu temelde paket tur kalemi kaynaklı olarak bir miktar yükseldi. Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları sınırlı bir düşüş kaydederken, ana eğilimleri yüksek seviyesini korudu.\"

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