-MB ENFLASYON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2011 sonu enflasyon tahminlerinin orta noktası yüzde 6,9 olmak üzere yüzde 5,9 ile yüzde 7,9 arasında olacağını söyledi. Enflasyon tahminlerinin değişmediğini ifade eden Başçı, 2012 sonu enflasyon tahminlerinin orta noktası yüzde 5,2 olmak üzere yüzde 3,5 ile yüzde 6,9 arasında olacağını belirtti. 2011'in ikinci çeyreğinde dünyada büyümenin yavaşladığını, aşağı yönlü risklerin belirginleştiğini belirten Başcı,gelişmiş ve gelişen ülkelerde büyüme rakamlarının ayrışmaya devam ettiğini kaydetti. Başçı, yeni politika yaklaşımlarında önceliklerinin fiyat istikrarı olduğunu ama finansal istikrarı da gözettiklerini söyledi.