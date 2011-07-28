T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MB ENFLASYON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ ANKARA (A.A) 

28 Temmuz 2011 13:37

-MB ENFLASYON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2011 sonu enflasyon tahminlerinin orta noktası yüzde 6,9 olmak üzere yüzde 5,9 ile yüzde 7,9 arasında olacağını söyledi.  Enflasyon tahminlerinin değişmediğini ifade eden Başçı, 2012 sonu enflasyon tahminlerinin orta noktası yüzde 5,2 olmak üzere yüzde 3,5 ile yüzde 6,9 arasında olacağını belirtti. 2011'in ikinci çeyreğinde dünyada büyümenin yavaşladığını, aşağı yönlü risklerin belirginleştiğini belirten Başcı,gelişmiş ve gelişen ülkelerde büyüme rakamlarının ayrışmaya devam ettiğini kaydetti. Başçı, yeni politika yaklaşımlarında önceliklerinin fiyat istikrarı olduğunu ama finansal istikrarı da gözettiklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24