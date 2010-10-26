MB enflasyon tahmini yüzde 7.5

T24 - Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 7.5'te bıraktı.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2010 yıl sonu enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 7.5 olmak üzere yüzde 7 ile yüzde 8 arasında, 2011 yıl sonu enflasyonunun orta noktası yüzde 5.4 olmak üzere yüzde 3.9 ile yüzde 6.9 arasında, 2012 yıl sonu enflasyonun ise yüzde 5.1 olacağının öngörüldüğünü açıkladı.

Bir önceki enflasyon rapforunda da enflasyonun yıl sonunda yüzde 7.5 olması öngörülmüştü.

Yılmaz, para politikasının önümüzdeki dönemde fiyat istikrarının kalıcı olarak istikrar kazanmasına odaklanmaya devam edeceğini kaydetti.

Yılmaz konuşmasında şunları söyledi: "Politika faizi 2011 son çeyrekten itibaren sınırlı artış gösterdikten sonra tahmin ufku boyunca tek hanede kalacak. Enflasyon önümüzdeki iki çeyrekte düşecek ve 2011 2. yarıdan itibaren orta vadeli hedeflerle uyumlu hale gelecek.

Yılın 3. çeyreğinde enflasyonun ana seyri hedeflerle uyumlu seyrini korudu. Yılın 3. çeyreği itibariyle gıdanın yıllık enflasyona katkısı 4.2 puana yükseldi. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki belirsiz seyir TÜFE'de tahmin belirsizliği oluşturuyor. Orta vadeli enflasyon beklentileri 3. çeyrekte sınırlı düşüş kaydetti.

İç talep göreli olarak toparlanıyor, GSYH 2010 2. çeyrekte yüzde 10.3 arttı. Kamu hariç büyüme daha ılımlı seyretti; kamu hariç GSYH kriz öncesi seviyenin altında seyrediyor. İç talepteki toparlanma beklenenden bir miktar daha hızlı seyrediyor. Yılın son çeyreğinde tüketim ve yatırım harcamaları hızlanabilir. Önümüzdeki dönemde kredi kanalının iç talebe desteğinin süreceğini tahmin ediyoruz.

Küresel ekonomideki toparlanmanın yavaş olmasıyla dış talep görünümü zayıf seyrini koruyor. Net ihracatın büyümeye olumsuz katkısının artacağını düşünüyoruz. Tarım dışı istihdam artışındaki yavaşlama kalıcı değil. Önümüzdeki dönemde birim iş gücü maliyetlerinde belirgin baskı öngörmüyoruz.

Gıda grubu enflasyonunu varsayımını yıl sonu için yüzde 10.5'e çıkardık, 2011 ve 2012 için yüzde 7 olacak. Temel mal ve hizmet fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama beklediğimizden daha belirgin olmuştur. Bu gelişme, 2010 yıl sonu enflasyon tahminimiz üzerinde yaklaşık 0.8 puan düşürücü yönde etki yaptı. Gıda enflasyonunda yapılan yukarı revizyonun 2010 yıl sonu enflasyonuna etkisi 0.8 puan olacaktır."



