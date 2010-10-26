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Ekonomi

MB ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 13:58

-MB ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2010 yıl sonu enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 7,5 olmak üzere yüzde 7 ile yüzde 8 arasında, 2011 yıl sonu enflasyonunun orta noktası yüzde 5,4 olmak üzere yüzde 3,9 ile yüzde 6,9 arasında, 2012 yıl sonu enflasyonun ise yüzde 5,1 olacağının öngörüldüğünü bildirdi. Durmuş Yılmaz, para politikasının önümüzdeki dönemde fiyat istikrarının kalıcı olarak istikrar kazanmasına odaklanmaya devam edeceğini de söyledi.

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