-MB: ENFLASYON KISA VADEDE ARTABİLİR ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Merkez Bankası, enflasyonun kısa vadede sınırlı artışlar gösterebileceğini, yılın son çeyreğinden itibaren ise düşüş eğilimine geri döneceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Merkez Bankası ''Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri'' başlıklı açıklaması ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün yayımlanan Temmuz ayına ilişkin fiyat artışlarını değerlendirdi. Hizmet grubunda yıllık enflasyondaki gerilemenin devam ettiği belirtilen açıklamada, temel enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdürdüğü bildirildi. Açıklamaya göre, hizmet grubu yıllık enflasyonundaki yavaşlama sürdü. Yıllık enflasyon, ulaştırma hizmetleri alt grubunda uçak biletleri ve şehirlerarası otobüs ücretlerindeki artışlar sonucunda yükselse de, diğer hizmet alt gruplarında gerilemeye devam etti. Bu dönemde yemek ve ulaştırma hariç hizmet grubunda yıllık enflasyon yüzde 3,46 seviyesine kadar düştü. Enerji fiyatları Temmuz ayında yüzde 0,14 ile sınırlı bir oranda arttı. Anılan dönemde akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki yatay görünüm paralelinde belirgin bir değişim göstermezken, katı yakıt fiyatlarında son 3 aydaki artış eğilimi yavaşlamakla birlikte bu dönemde de sürdü. Temmuz'da enerji ve gıda dışında kalan malların yıllık enflasyonu yaklaşık 2,5 puan azalarak yüzde 8,63 oldu. Bu düşüşün büyük bir kısmı tütün ve dayanıklı mal gruplarında bir önceki yılın aynı döneminde artan vergi oranlarının oluşturduğu baz etkisinden kaynaklandı. Söz konusu bazın yıllık tüketici enflasyonuna düşürücü etkisi 0,7 puan civarında olurken, bunun yaklaşık 0,5 puanı tütün ürünlerinden geldi. Diğer taraftan, vergi etkisinden arındırılmış temel mal (gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ile altın haricinde kalan mallar) fiyatlarının yıllık artış oranı, giyim ve ayakkabı grubundaki artışa karşın, yüzde 2,4 olan seviyesini korudu. İşlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarının yıllık artış oranı Temmuz ayında da azalış gösterdi. Bu gelişmede, sebze fiyatlarındaki düşüşler öne çıkarken, işlenmemiş et fiyatları iki ay aradan sonra tekrar yükseliş kaydetti. Bu gelişmeler sonucunda, gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları yıllık artış oranı bir önceki aya kıyasla sınırlı bir oranda gerileyerek yüzde 5,52 oldu. -ÜFE- Temmuz ayında üretici fiyatları yüzde 0,16 oranında azalırken, yıllık enflasyon yüzde 8,24'e yükseldi. Tarım fiyatları meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak yüzde 2,15 oranında azalırken, canlı hayvan fiyatlarındaki yükseliş, grup fiyatlarındaki gerilemeyi sınırladı. İmalat sanayi fiyatlar ise gıda ürünleri imalatı fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yüzde 0,21 ile sınırlı bir oranda yükseldi. Açıklamada, genel olarak değerlendirildiğinde, Temmuz ayı fiyat gelişmelerinin, üretici fiyatları kaynaklı baskıların bu dönemde görece zayıfladığına işaret ettiği bildirildi.