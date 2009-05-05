MB: Enflasyon, hedeflenenin altına inecek

Merkez Bankası, enflasyonun kısa vadede düşüşünü sürdürmesi ve yıl sonunda hedefin altında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.



Merkez Bankası, tarafından yapılan açıklamada "Nisan Ayı Fiyat Gelişmesi" değerlendirildi.



Açıklamada, Nisan ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 0,02 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun da yüzde 6,13'e düştüğü hatırlatılırken, alt kalemler bazında bakıldığında, bütün temel gruplarda enflasyonun gerileme eğiliminde olduğu, özellikle hizmet kalemlerindeki yavaşlamanın giderek belirginleştiğine dikkat çekildi.



Açıklamaya göre, Nisan ayında mal grubu fiyatları yüzde 0,06 oranında azalırken, hizmet grubu fiyatları yüzde 0,26 oranında arttı. Yıllık enflasyon mal grubunda yüzde 5,63;e, hizmet grubunda ise yüzde 7,61;e geriledi.



Hizmet grubu yıllık enflasyonunda son iki çeyrektir devam eden yavaşlama eğilimi Nisan ayında da sürdü ve yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,68 puan azaldı. Fiyatların artış hızındaki yavaşlama tüm alt gruplarda gözlenmeye devam etti. Kira alt kaleminde Nisan ayı artışı yüzde 0,34 olurken, bu grupta yıllık enflasyon ilk defa yüzde 10 düzeyinin altına geriledi.



Enerji grubu fiyatlarındaki düşüş Nisan ayında da sürdü ve grup yıllık enflasyonu yüzde 9,31;e geriledi. Bu dönemde, elektrik tarifelerinde yapılan indirime ek olarak katı yakıtlar, akaryakıt ve tüp gaz kalemleri fiyatlarında azalışlar gözlendi.



Mayıs ayında doğal gaz tarifelerinde yapılan yüksek oranlı indirimlerin ise tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,3 puan azaltacağı öngörüldü. Böylelikle, bir önceki yıldaki yüksek bazın yanı sıra ham petrol fiyatlarının mevcut seyri ve maliyet bazlı fiyatlama çerçevesinde, yurt içi enerji fiyatlarının yıllık enflasyonundaki azalış eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceği tahmin edildi.



Enerji ve gıda dışı mal grubu yıllık enflasyonu Nisan ayında 2,17 puan düşerek yüzde 2,06 oldu. Bu gelişmedeki başlıca etken, dayanıklı mal fiyatlarının ÖTV ve KDV oranlarındaki indirimler sonucunda gerilemesi oldu. Ayrıca, giyim ve ayakkabı grubunda yeni sezon fiyat artış oranının geçen seneye kıyasla daha düşük kalması da enerji ve gıda dışı mal grubunun yıllık enflasyonunu sınırladı. Altın fiyatları ise yüzde 10,86 oranında geriledi.



Nisan ayında dayanıklı mal (altın hariç) grubunda fiyatlar yüzde 4,43 oranında azaldı, böylelikle grup yıllık enflasyonu yüzde eksi 5,96;ya geriledi. Mart ayının ikinci yarısında yürürlüğe giren ÖTV oranlarındaki indirimin etkilerinin Nisan ayında da sürmesi ile beyaz eşya ve otomobil fiyatları sırasıyla yüzde 2,74 ve yüzde 5 oranında geriledi.



Benzer şekilde, Nisan ayı başından itibaren geçerli olan KDV indiriminin etkisiyle mobilya fiyatlarında yüzde 7,63 oranında azalış gözlendi. Vergi oranlarındaki indirimlerin geçici süreyle yürürlükte kalması sebebiyle enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin de geçici olacağı tekrar vurgulandı.



Mart ayında yüksek oranda artan işlenmemiş gıda fiyatları Nisan ayında yüzde 0,95 oranında azaldı. Bu gelişmede fiyatları yüzde 3,77 oranında gerileyen taze sebze-meyve alt grubu etkili oldu.



Böylelikle, grup yıllık enflasyonu dalgalı seyrini sürdürdü ve bir önceki yıldaki düşük bazın da etkisiyle yüzde 10,87'ye yükseldi. İşlenmiş gıda yıllık enflasyonu ise düşüş eğilimini Nisan ayında da güçlenerek sürdürdü ve grup yıllık enflasyonu Mart ayına kıyasla 3,31 puan gerileyerek yüzde 4,99 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler sonucunda, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon yüzde 7,70'e geriledi.



ÜFE



Üretici fiyatları Nisan ayında yüzde 0,65 oranında arttı, yıllık enflasyon ise 3,81 azalarak yüzde eksi 0,35 olarak gerçekleşti. Tarım ürünlerinde yıllık enflasyon bir önceki aya göre sınırlı olarak yükseldi. Buna rağmen grup fiyatları bir önceki yılın altında kalmaya devam etti.



İmalat sanayi fiyatları Nisan ayında yüzde 0,48 oranında artarken, grup yıllık enflasyonu yüzde eksi 3,15 olarak gerçekleşti. Petrol ürünleri hariç bırakıldığında ise imalat sanayi fiyatlarının yıllık artış oranı yüzde 1,29 oldu.



Nisan ayında ara malları fiyatları yüzde 0,89 oranında gerilerken, sermaye malları fiyatları metal yapı malzemeleri fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 0,83 oranında artırdı. Dayanıksız tüketim malları fiyatları, gıda ürünleri, kitap-gazete ve tıbbi kimyasallar imalatı fiyatlarında gözlenen artışların etkisiyle önceki aya kıyasla yüzde 0,75 oranında yükseldi.



Dayanıklı tüketim malları fiyatları ise mobilya imalatı fiyatlarındaki artış sebebiyle yüzde 0,60 oranında arttı. Yıllık bazda bakıldığında, alt grupların tamamında yıllık enflasyonun düştüğü, enerji ve ara malları gruplarında fiyatların önceki yıl seviyelerinin altında gerçekleştiği gözlendi



Açıklamada, "Sonuç olarak, emtia fiyatlarındaki birikimli düşüşler döviz kurunun gecikmeli etkilerini telafi etmekte ve üretici fiyat gelişmeleri tüketici fiyatları üzerinde maliyet yönlü bir baskıya işaret etmemektedir" denildi.

