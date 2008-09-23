MB: ‘Enflasyon düşünce faizler düşer’

Merkez Bankası (MB) Başkanı Durmuş Yılmaz, "Enflasyon düşünce faizler düşer. Enflasyon düşmeden faizler düşmez" dedi.



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın dün akşam Hilton Otelde verdiği resepsiyona katılan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı ekonomiyi değerlendirme toplantısında, MB’nın faizleri biraz daha düşürebileceğine ilişkin kişisel kanaatini dile getirdiği hatırlatılarak, faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceğine yönelik soruya "Enflasyon düşünce faizler düşer. Enflasyon düşmeden faizler düşmez" karşılığını verdi.



Finansal piyasalardaki dalgalanmanın etkilerine yönelik bir soru üzerine Yılmaz, ülkelerin, birbirlerine yönelik dış ticaret, kredi ve sermaye hareketleri açısından belli ölçülerde süreçten mutlaka etkileneceğini belirterek, "Hiçbir ülke dışarıda kalamaz, (etkilenmeyeceğim) diyemez" dedi.



‘Kredi piyasaları aracılığıyla etkilenebiliriz’



Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin krizden ne ölçüde etkileneceğine ilişkin bir diğer soru üzerine de Türkiye'nin makro ekonomik temellerinin son derece güçlü olduğunu söyledi. Yılmaz, "Son 6 yılda geldiğimiz nokta, sağlam bir bankacılık zemini, sağlam bir mali yapı, sağlam ve sıkı duran para politikası elbette bizi bu tür olaylardan belli ölçülerde koruyacaktır" dedi.



Bu nedenle şu anda elde edilen kazanımların sürdürülebilmesi için bu politikaların devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Biz dışarıdan ticaret kanalıyla etkilenebiliriz. Yani ihracat yaptığımız ülkelerdeki ekonomik yavaşlama bizi olumsuz etkileyebilir. Ama bugün itibariyle bunu pek fazla görmüyoruz. Gerçi AB'ye yaptığımız ihracatımız yüzde 56 seviyelerinden yüzde 50'lere düştü. Ama özellikle çevre ülkelere yaptığımız ihracatımızda önemli bir artış var. Petrol ihracatçısı ülkelere ihracatımız artıyor. Bunun dışında kredi piyasaları aracılığıyla etkilenebiliriz ve portföy yatırımları sürdürülebilir. Şu anda bunların önemli bir etkisini görmüş değiliz. Biraz bankalarımızın ve reel sektörümüzün yaptığı dış borçlanmaların maliyetlerinde bir artış söz konusu."



Reel sektörün dış borçlarının fazla olduğunun hatırlatılması üzerine de Yılmaz, "Şu anda böyle bir sorunla karşı karşıya değiliz. Özel sektörün özellikle şirketler kesiminin borçlanmasına baktığımız zaman borçların önemli bir kesimi dış ticaretin finansmanından geliyor" dedi.

