-MB: ''ENFLASYON DÜŞECEK'' ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Merkez Bankası (MB) önümüzdeki aylarda enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Merkez Bankası ''Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri'' başlıklı açıklamasıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün yayımlanan ekim ayına ilişkin fiyat artışlarını değerlendirdi. Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,83 oranında arttığı, yıllık enflasyonun da 0,62 puan azalarak yüzde 8,62 olduğu ifade edilen açıklamada, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artışların sürmesinin enflasyondaki düşüşü sınırladığı belirtildi. Gıda haricindeki alt gruplarda enflasyonun genelde olumlu bir eğilim sergilediği, hizmet grubu yıllık enflasyonundaki istikrarlı gerilemeye paralel olarak temel enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, ''Önümüzdeki aylarda enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesi beklenmektedir'' denildi. Açıklamada, hizmet grubu yıllık enflasyonunda grup geneline yayılan istikrarlı yavaşlamanın ekim ayında da devam ettiği, talep koşullarına görece daha duyarlı olan yemek ve ulaştırma hariç hizmet grubunda fiyatların son 3 ayda sabit seyrederken, grup yıllık enflasyonunun yüzde 1,24'e gerilediği kaydedildi. Haberleşme hizmetleri fiyatlarındaki azalış eğiliminin sürdüğü ifade edilen açıklamada, et fiyatlarındaki yüksek artışların yemek hizmetleri fiyatlarını ekim ayında olumsuz etkilediğinin gözlendiği belirtildi. Enerji fiyatlarının ekim ayında yüzde 0,20 ile sınırlı bir oranda yükseldiği, bu artışın belirleyicisinin; uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak düşük oranda artan akaryakıt fiyatları olduğu bildirilen açıklamada, grup yıllık enflasyonunun ise geçen yılın aynı döneminde önemli oranda yükselen elektrik tarifelerinin oluşturduğu bazın ortadan kalkmasıyla 2,5 puan azalarak yüzde 8,08 seviyesinde gerçekleştiği vurgulandı. Açıklamada, temel mal (gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın dışında kalan mallar) fiyatlarının yıllık artış oranının yüzde 1,25 oranına gerilediğine işaret edilerek, ''Bu gelişmede, 2009 yılı içinde gerçekleştirilen geçici vergi ayarlamalarının oluşturduğu bazın sona ermesinin etkisi hissedilse de vergiden arındırılmış göstergenin yıllık enflasyonu gerilemeye devam etmiştir. Nitekim, bu dönemde dayanıklı mal (altın hariç) grubu fiyatları aşağı yönlü seyrini sürdürürken düşüş eğiliminin alt grupların geneline yayıldığı dikkat çekmektedir. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yeni sezon fiyat artışları son yıllardaki mevsimsel ortalamaların altında kalmıştır'' denildi. -DOMATES FİYATLARI- Açıklamaya göre, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükselişte, başta fiyatları keskin bir artış kaydeden domates olmak üzere sebze grubu fiyatları etkili oldu. Sera ürünlerinin piyasaya girmesiyle ürün arzında gözlenmeye başlanan artışla yakın dönemde domates fiyatlarında aşağı yönlü ciddi bir düzeltme gözlenebilecek. Tavuk eti fiyatlarındaki yüzde 5,60'lık azalışa karşın kırmızı et fiyatlarındaki artışın yüzde 1,60 ile devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu artışların işlenmiş et fiyatlarına olan yansımalarının hızlandığı ve işlenmiş et fiyatlarının yüzde 3,07 oranında arttığı ifade edildi. Merkez Bankası açıklamasında ekim ayında üretici fiyatlarının yüzde 1,21 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 9,92'ye yükseldiği hatırlatıldı. Tarım fiyatlarının yüzde 6,59 ile oldukça yüksek bir oranda arttığı, bu gelişmede başta domates olmak üzere sebze grubu fiyatlarının belirleyici olduğu, canlı hayvan fiyatlarında süregelen artışların da hızlandığı kaydedildi.