MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Türkiye’de konut fiyatlarının Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 9.39 arttı ve konut fiyat endeksi 227.40’a ulaştı.

Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla konut fiyat endeksi araştırması Temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre yeni konut fiyatları, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.30 ve 2017 yılı Temmuz ayına göre yüzde 9.39 arttı. Metrekare birim fiyatının 2 bin 252.95 lira olarak belirlendiği araştırmada, yeni konutlar fiyat endeksi yüzde 252.90 ve yeni olmayan konutlar fiyat endeksi de 265.74 oldu.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.16 ve 0.42 arttı, Ankara’da ise yüzde 0.08 azaldı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4.05, 7.24 ve 15.61 arttı. (Tablo - Grafik)