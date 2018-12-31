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Ekonomi

MB döviz depo ihalesinde 465 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 465 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar da 465 milyon dolar oldu

31 Aralık 2018 15:25

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Merkez Bankası\'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 465 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar da 465 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.
Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL\'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı.

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