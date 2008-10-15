MB döviz alımına ara verdi

Merkez Bankası, bankaların likidite durumlarını güçlendirmek üzere yarından itibaren döviz alım ihalelerine ara verileceğini açıkladı.



2002 yılında sona erdirdiği döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayan Merkez Bankası, bir hamle daha yaptı ve döviz alım ihalelerine ara verdi. Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türk bankacılık sistemindeki döviz likiditesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 2007 yılı Haziran ayında yürürlüğe konulan Likidite Düzenlemesi yoluyla düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme döviz likidite gelişmelerini yakından izleme imkanı vermekte olup, bugün itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalarımızın döviz likidite yeterlilik oranları yasal sınır olan asgari yüzde 80 düzeyinin üzerinde bulunmaktadır” denildi.



Açıklamada ayrıca, Türk bankacılık sisteminde bir döviz likidite sorunu olmamasına rağmen, küresel para piyasalarındaki sorunların yansımalarını sınırlamak amacıyla, 9 Ekim 2008 tarihinde Merkez Bankası nezdindeki Döviz Depo Piyasasında aracılık faaliyetlerine yeniden başlandığı hatırlatıldı.



Merkez Bankası, 2006’nın Kasım ayından beri döviz alım ihaleleri yapıyordu. Banka sadece bu yıl 7.6 milyar dolarlık alım yaptı.



‘MB kendini kenara çekti, doğru karar’



Merkez Bankası’nın kararını değerlendiren Ak Yatırım’dan Barış Sözen, “Son üç-beş yıla kıyasla dövize talep gözüküyor. MB’nin rezerv yapmak için fazla dövizi çekmek gibi bir kaygısı olmaması lazım. Kendisini kenara çekti. Zamanlaması açısından bu hareketi yapmasını olumlu buldum” dedi.

