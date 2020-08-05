MB: Çekirdek enflasyon göstergeleri eğilimleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.

Raporda, çekirdek enflasyon göstergeleri eğilimlerinin yükseldiği belirtildi.

Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunun özeti şu şekilde:

"Tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0,58 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,86 puan gerileyerek yüzde 11,76 olmuştur. Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak artışını sürdürürken, gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir düşüş kaydetmiştir. Temel mal grubu yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı ayındaki vergi ayarlamalarının oluşturduğu baz etkisiyle gerilemiş, hizmet enflasyonu ise yatay seyretmiştir. Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu azalırken, eğilimleri yükselmiştir."

Raporda, Temmuz ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.58 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 0.86 puan azalarak yüzde 11.76 olduğu belirtildi. B ve C endekslerinin yıllık değişim oranlarının sırasıyla 1.46 ve 1.39 puan azalarak yüzde 10.49 ve yüzde 10.25 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

"Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, gıda ve enerji gruplarının katkıları sırasıyla 0,78, 0,12 ve 0,06 puan azalmış, alkol-tütün-altın ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 0,08 ve 0,02 puan artmıştır." dendi.