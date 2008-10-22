MB cari açıkta ve büyümede gerileme beklendiğini açıkladı

Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketinin Ekim ayı son dönem sonuçları açıklandı.



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi 51 milyar 8,6 milyon dolara indi. Bir önceki ankette cari açık beklentisi 51 milyar 89,7 milyon dolar düzeyinde idi.



Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 1,16'dan yüzde 1,18'e, gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 1,04'den yüzde 1,06'ya, 0,67 olan iki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,69'a çıktı.



Dönemler itibarıyla beklentilerde yüzde 10,40 olan yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,45'e, 12 ay sonrasının yıllık 8,52 olan TÜFE beklentisi de yüzde 8,73'e çıktı. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 7,22'den yüzde 7,47'ye yükseldi.



Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 19,15'den yüzde 19,57'ye, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 17,76'dan yüzde 18,10'a çıktı.



Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 19,80'den yüzde 20,88'e, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 18,40'dan yüzde 18,75'e yükseldi.



Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,4823 YTL’ye yükseldi



Ay sonu dolar kuru beklentisi 1,3639 YTL'den 1,4912 YTL'ye, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,3619 YTL'den 1,4823 YTL'ye yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,4023 YTL'den 1,4950 YTL'ye yükseldi.



Ekim ayının ilk beklenti anketinde yüzde 3,6 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi yüzde 3,4'e, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 3,7'den yüzde 3,1'e düştü.

