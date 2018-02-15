T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MB Beklenti Anketi: Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.10 lira

İstanbul, 15 Şubat (DHA) – Merkez Bankası’nın Şubat ayı Beklenti Anketi’nin sonuçlarına göre, bu yılın sonunda dolar kurunun 4

15 Şubat 2018 19:24

İstanbul, 15 Şubat (DHA) – Merkez Bankası’nın Şubat ayı Beklenti Anketi’nin sonuçlarına göre, bu yılın sonunda dolar kurunun 4.10 lira, enflasyonun da yüzde 9.52 olacağı öngörüldü.
Merkez Bankası\'nın, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 77 katılımcı tarafından yanıtlanmış Şubat ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2018 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 0.64 oldu.
- Bu yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.55\'ten, bu anket döneminde yüzde 9.52\'ye gerilerken,
- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.24\'ten, yüzde 9.26\'ya,
- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.23\'ten yüzde 8.25\'e yükseldi.
Cari işlemler açığı beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 43.8 milyar dolardan, bu anket döneminde 45.1 milyar dolara, 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi de 44.6 milyar dolardan, 45.7 milyar dolara çıktı.
Bu yılın sonu için dolar kuru beklentisi de, 4.12 liradan 4.10 liraya, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 4.24 liradan 4.18 liraya geriledi.
Ekonomik büyüme de (GSYH) 2018 ve 2019 yılları büyüme beklentileri ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 4.5 olarak gerçekleşti. (Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMerkez BankasınınBeklenti AnketininMerkez BankasıBeklenti AnketiTÜFEBuCariEkonomikGSYHGrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24