MB: 2009'da ekonomi yüzde 3.6 daralacak

IMF:

Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 6.61'e çıktı

Dolar kuru öngörüsü 1,6604 liraya indi

Merkez Bankası'nın Nisan ayı ikinci anketinde yılsonu için ekonomide yüzde 3.6 daralma öngörüldü; enflasyon öngörüsü ise 0.04 puanlık artış gösterdi.Merkez Bankası anketinde yılsonu büyüme tahminlerinde aşağı yönlü eğilim hız kesmeden devam ediyor. Nisan ayı ikinci anketinde yılsonu için ekonomide yüzde 3.6 daralma öngörüldü.Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketinin Nisan ayı ikinci dönem sonuçlarına göre Nisan ayının ilk anketinde -2.4 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi bu ankette yüzde -3.6 oldu. Son 3 ankette yüzde 2.3 olan gelecek yıl sonu yıllık büyüme beklentisi ise yüzde 2.2 oldu.Öte yandan 2009 sonunda cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi, 14 milyar 984.3 milyon dolardan 13 milyar 113.5 milyon dolara geriledi.Yılsonu enflasyon tahminleri ise 0.04 puanlık artış gösterdi. Bu yılın sonunda TÜFE beklentisi yüzde 6,57'den yüzde 6,61'e yükseldi. Geçen ay yüzde 0,64 olan cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi ise yüzde 0,61'e indi. Yüzde 0,28 olan iki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,24'e gelirken, gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,59 oldu. 12 ay sonrasının yıllık 6,78 olan TÜFE beklentisi yüzde 6,86'ya, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,42'den yüzde 6,45'e yükseldi.Nisan ayının son beklenti anketinde cari ay dolar kuru beklentisi 1,6140 TL'den 1,6313 TL'ye çıkarken, yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,6637 TL'den 1,6604 TL'ye indi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,6621 TL'den 1,6726 liraya çıktı.Öte yandan gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 12,14'ten yüzde 11,23'e, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 12,24'ten yüzde 11,70'e geldi.Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 14,39'dan yüzde 13,98'e inerken, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 14,51'den yüzde 14,05'e düştü.