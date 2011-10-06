-MB 2 ayda 4 milyar dolarlık döviz sattı ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Merkez Bankası 5 Ağustos'ta başlattığı döviz satım ihaleleri çerçevesinde bugüne kadar toplam 3 milyar 970 milyon dolarlık döviz sattı. Yapılan hesaplamalara göre, en son 2 Nisan 2009 tarihinde döviz satım ihalesi yapan Merkez Bankası, 5 Ağustos 2011'de ihalelere yeniden başladı. 50 milyon dolarlık satışın gerçekleştiği ilk ihalede 1,7344 lira olarak belirlenen ortalama fiyat, 60 milyon dolarlık satışın yapıldığı ikinci ihalede 1,7505 liraya, 70 milyon dolarlık satışın yapıldığı üçüncü ihalede ise 1,7594 liraya çıktı. Daha sonraki 2 ihalede ihale tutarı önce 60, sonra da 50 milyon dolara çekildi ancak ortalama fiyat 1,7705 liraya yükseldi. Ortalama fiyat, 20 Eylül'de en fazla 350 milyon dolar tutarla açılan ihaleye kadar dalgalı bir seyir izledi, ancak 22 Eylül tarihli ihalede 1,8306 liraya ulaştı. Ortalama fiyat 140 milyon dolarlık satışın yapıldığı 4 Ekim tarihli ihalede ise 1,8958 lira olarak ortaya çıktı. Merkez Bankası dünkü ihale için ise ihale tutarını en fazla 1 milyar 350 milyon dolar olarak açıkladı. Bu rakam döviz satış ihalelerinde 2001 yılındaki ihaleler de dahil bu zamana kadar belirlenen en yüksek tutar oldu. 1 milyar 832 milyon dolarlık teklifin geldiği ihalede 750 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi ve ortalama fiyat 1,8630 liraya geriledi. Böylece Merkez Bankası, 5 Ağustos-5 Ekim arasında gerçekleştirdiği 37 ihalede toplam 3 milyar 970 milyon dolarlık döviz sattı. -ÖNCEKİ DÖVİZ SATIM İHALELERİ- Merkez Bankası en son 2 Nisan 2009 tarihinde döviz satım ihalesi yapmış ve 3 Nisan 2009 tarihi itibarıyla ihaleleri durdurmuştu. Banka, 10 Mart-2 Nisan 2009 arasında günlüğü 50 milyon dolardan toplam 18 ihalede 900 milyon dolar döviz satmıştı. 10 Mart 2009 tarihindeki ilk ihalede 1,7822 lira olarak gerçekleşen ortalama fiyat, 2 Nisan 2009'daki son ihalede 1,6150 liraya kadar gerilemişti. Banka 2008 yılında yaptığı 2 döviz satım ihalesinde toplam 100 milyon dolar, 2006 yılında da her biri 500 milyon dolar tutarındaki iki ihalede de toplam 1 milyar dolarlık satış yapmıştı. TCMB, 2001 krizi döneminde gerçekleştirdiği 126 ihalede ise 6 milyar 553 milyon dolarlık döviz satmıştı. 2001'deki ilk ihalede ortalama fiyat 1,0136 lira iken son ihalede 1,4857 liraya kadar yükselmişti.