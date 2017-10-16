Mazot ve akü hırsızlığına tutuklama

Burhan CEYHAN/İNCİLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde, mazot ve akü çaldığı iddia edilen 27 yaşındaki Celal Özen, tutuklandı.

Şirincedere Mahallesi\'nde, geçen 11 Ekim\'de önce 39 yaşındaki Atakan Demirtaş\'a ait şantiyedeki iş makinelerinden 2 akü ve toplam 120 litre mazot çalındı. Ardından da ikişer gün arayla, Osmanbükü Mahallesi\'nde 34 yaşındaki Ramazan Özhan\'a ait vinçten 2 akü, 33 yaşındaki Müslüm Şah Yanardağ\'a ait Dereağzı Mahallesi\'ndeki şantiyeden de 50 litre mazot ve 2 akü hırsızlığı yapıldı.

Artan mazot ve akü hırsızlıkları üzerine İncirliova Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede istihbarat çalışması yapan ve güevinlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin Celal Özen olduğunu belirledi. Şüpheli, İncirliova\'daki evindeki yakalanıp, gözaltına alındı. Evdeki aramada çalınan akü ve mazotlardan bir bölümü ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Özen, tutuklandı.