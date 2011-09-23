-Mazot hırsızlığına ''damacana depolu'' çözüm SİVAS (A.A) - 23.09.2011 - Sivas'ta su satışı yapan bir esnafın, nakliye işlerinde kullandıkları tırın deposundaki mazotun zaman zaman çalınması üzerine, hırsızların verdiği zararı azaltmak amacıyla deponun yanına yedek depo olarak monte ettirdiği ''damacana'', görenlerin dikkatini çekiyor. Kentte bir su firmasının ana bayisi olan İbrahim Çoban, damacana, bidon ve pet şişe su nakliyesinde kullandıkları tırın deposundaki mazotun, aracın sanayide tamiri ve bakımı sırasında dışarıda park halindeyken gece saatlerinde çalınması üzerine, hırsızların verdiği zararı azaltmak amacıyla damacanadan yedek bir depo monte ettirdi. Aracını iş yerinin yakınındaki sanayiye tamir ve bakım için gönderdiği zaman 250 litrelik büyük depoya mazot koymak yerine, 19 litrelik damacanayı akaryakıtla doldurmayı tercih eden Çoban, böylelikle tırı dışarıda park halinde beklerken mazot hırsızlarının verebileceği zararı en aza indirmeyi amaçlıyor. Tırıyla damacana deposu aktifken trafiğe çıkmayan Çoban, damacana depoyu sadece aracı bakıma gönderdiği veya dışarıda beklettiği zamanlarda kullanıyor. Çoban, ''Araçları sanayiye bakıma gönderdiğimiz zaman, araçlar otomatikman dışarıda kalıyor. Araçlar dışarıda kaldığı için zaman zaman depodaki mazot çalınıyor. Bundan dolayı, sanayiye gönderdiğimizde böyle damacana veya bidonla serum dedikleri şekilde, yakıtı bidondan emdirerek bir çözüm bulduk. Sanayide işimiz bittikten sonra normal depoya mazot koyuyoruz'' dedi.