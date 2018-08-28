Mazot hırsızları yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de iş makinelerinin yakıt depolarındaki mazotları çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, merkez Melikgazi ilçesi İnecik bağları ve Altınoluk Mahallesi\'nde benzer olayların yaşanması üzere çalışma başlattı. Ekipler, mazot hırsızlığı yaptıkları belirlenen Aydın K. (26), Ali H. (37), Onur P. (20) ve Hayati Ç.\'yi (29) çaldıkları 700 litre mazotla birlikte yakaladı. 14 bidona el konulurken, 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



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