Mazot fiyatları, balık fiyatlarını da etkiledi

Sinop'taki balıkçılar, mazot fiyatlarındaki artışın balık fiyatlarına da yansıdığını aktardı. Balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, “Balığa aslında zam gelmedi. Sadece mazot fiyatı yükseldiği için fiyat oynuyor. Mazot pahalandı. Bu da ister istemez balığa yansıyor. Balık az çıkıyor. Balık ne kadar az çıkarsa, fiyatı yükseliyor. Ne kadar bol olursa, o kadar fiyatı düşük oluyor. Bu zamlar her şeyi, herkesi etkiliyor" dedi.

"Alım gücü olmayanlar tezgâha bakıp gidecekler"

Balıkçı tezgahına alışveriş için gelen Erkan Turan ise şunları söyledi:

“Vatandaşın alım gücü yok. Vatandaşın yüzde 60’ının alım gücü yok gibi geliyor. Ucuz olduğu zaman millet buraya koşuyordu. İlk çıktığımızda hamsimiz 20-30 TL, sonrasında ise 10 TL’ye kadar düşmüştü; bu uzun süre devam etmedi. Peşinden hamsinin ardı gelmeyince, hamsi fiyatları gördüğünüz gibi 50 TL’ye çıktı. Onu da zaten kim alacak? Ya lokantacılar ya da durumu iyi olanlar alacaklar. Onun dışında alım gücü olmayanlar tezgaha gelip bakıp gidecekler. 'Keşke alabilsem de çoluğuma çocuğuma yedirebilsem' diye hayıflanıp üzülecekler.” (ANKA)