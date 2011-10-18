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Dünya

Mazot boşaltmaya "fırtına" engeli WELLINGTON (A.A)

18 Ekim 2011 10:38

-Mazot boşaltmaya "fırtına" engeli  WELLINGTON (A.A) - 18.10.2011 - Yeni Zelanda'da kurtarma ekipleri, mercanlara çarparak karaya oturan yük gemisinin tanklarındaki mazotu boşaltma işlemine hava koşulları nedeniyle ara vermek zorunda kaldı.  Ekipler, 5 Ekim'de Astrolabe Kayalıkları'nda karaya oturan Liberya bandıralı yük gemisi Rena'dan yaklaşık 110 ton mazot boşalttı.  Bölgede etkili olan hava koşulları ve yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle mazot boşaltma işlemine ara verildi.    Her an parçalanıp batmasından endişe edilen gemide hala 1,400 ton mazot bulunuyor.  Yeni Zelanda'da büyük bir çevre felaketine neden olan kazada yaklaşık 350 ton mazotun denize boşalmasının ardından 1,300'den fazla kuş ölmüştü.

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