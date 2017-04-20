MAZLUMDER'in kapatılan şubeleri, yollarına 'Hak İnisiyatifi' adıyla devam edecek

Genel Kurulda haklarında kapatma kararı verilen MAZLUMDER şubeleri, Hak İnisiyatifi ile yola devam edecek.

İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER’in olağanüstü genel kurulunda Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Batman, Mersin, Van, Şırnak, Sakarya şubelerinin de aralarında bulunduğu 16 şube, delegelerin oylarıyla kapatılmıştı. Genel Kurul sonucunda mevcut Genel Başkan Ahmet Faruk Ünsal'ın yerine Mazlum-Der İstanbul Şube Başkanı Ramazan Beyhan getirilmişti. Ayrıca tüzük değişikliği yapılarak Genel Merkez, İstanbul'a taşınmıştı.

Hakkında kapatılma kararı verilen şubeler, kararların hukuksuz ve keyfi olduğunu belirterek bir deklarasyon yayınladı. Şubeler, bugünden itibaren MAZLUMDER ile yollarını kesin olarak ayırdıklarını ilan ederek yollarına HAK İnisiyatifi adı altında devam edeceklerini duyurdu.

"Yollarımızı ayırdık"

Kapatılan şubelerin, kendilerine yönelik tasfiyeyi ‘operasyon’ olarak yorumladıkları açıklama şöyle:

"Yeni bir İnsan Hakları Hareketi’nin çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Hukuki süreç nasıl neticelenirse neticelensin, bugünden itibaren Mazlum Der ile yollarımızı kesin olarak ayırdığımızı ilan ediyoruz. Mazlum Der emektarları olarak, bugüne kadar Mazlum Der çatısı altında yapıp ettiğimiz her işin sorumluluğunu, bedelini ve bu tecrübenin bize kattığı değer ve birikimleri, göğsümüze birer şeref madalyası olarak takıp yeni bir yola giriyoruz. Bizi bir ‘siyasi operasyon’ marifetiyle kapı dışında bırakıp cezalandırdığını düşünenler, esasen Mazlum Der’e ve kendilerine ceza vermişlerdir. Bu tablo karşısında, vicdanımız rahat değil, üzgünüz. Ancak bu hususta artık elimizden gelen bir şey yok. Kısır çekişmelerle vaktimizi harcama lüksümüz de yok."

"Yüzümüzü yarınlara dönmek, haksızlığa uğrayanlar ve ezilenler için yeni bir yol inşa etmek, geldiğimiz aşama itibariyle en doğru seçimdir. Türkiye kamuoyuna ve insan hakları camiasına, bugünden itibaren Mazlum Der ve Mazlum Der adını suistimal eden malum çevreler ile bir bağımızın kalmadığını, Mazlum Der ismini kullanmayacağımızı, istişare ve hazırlık süreci tamamlanıp kuruluşumuzu ilan edeceğimiz güne kadar çalışmalarımızı, HAK İnisiyatifi adı altında sürdüreceğimizi saygı ile arz ederiz”

Şanlıurfa MAZLUMDER Şubesi’nin de aralarında yer aldığı HAK İnisiyatifi bileşenleri ise şu şubelerden oluştu:

1. Mazlum Der Genel Merkezi

2. Mazlum Der Antakya Şubesi

3. Mazlum Der Batman Şubesi (Bir grup üye)

4. Mazlum Der Bitlis Şubesi

5. Mazlum Der Bursa Şubesi

6. Mazlum Der Diyarbekir Şubesi

7. Mazlum Der Gaziantep Şubesi

8. Mazlum Der Hakkari Şubesi

9. Mazlum Der İzmir Şubesi

10. Mazlum Der Kocaeli Şubesi

11. Mazlum Der Mersin Şubesi

12. Mazlum Der Muş Şubesi

13. Mazlum Der Sakarya Şubesi (bir grup üye)

14. Mazlum Der Şırnak Şubesi

15. Mazlum Der Urfa Şubesi

16. Mazlum Der Van Şubesi

17. Mazlum Der Ankara Şubesi (bir grup üye)

18. Mazlum Der İstanbul Şubesi (bir grup üye)

19. Mazlum Der Adıyaman Şubesi (bir grup üye)

20. Mazlum Der Mardin Şubesi (bir grup üye)