Mazlumder'den PKK’ya 1 Eylül’de ateşkes çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Mazlumder çatışmalı süreçle ilgili ayrı ayrı açıklamalar yaparak silahların susturulması ve çatışmasızlık ortamına geri dönülmesi çağrısında bulundu. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, çatışmalı sürecin çok ağır bir şekilde devam ettiğini belirterek 80’li, 90’lı yılları yeniden yaşamak istemediklerini ifade etti. Mazlumder ise Diyarbakır’da yaptığı toplantıda 1 Eylül’de PKK’nın ateşkes ilan etmesini, devlet yetkililerinin de buna olumlu cevap vermesi gerektiği çağrısını yaptı.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, İHD Diyarbakır Şubesi'nde düzenlenen toplantıda 21 Temmuz- 28 Ağustos tarihleri arasında yaşanan çatışmalı ortamın bilançosunu açıkladı.

Örgütün raporuna göre bu dönemde, 92 asker ve polis memuruyla 38 PKK'lı ve 48 sivil hayatını kaybetti. Raporda yer alan bilgilere göre, 144 toplantı ve gösteriye müdahale edildi, 2 bin 544 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 111'i çocuk, 5 i yabancı uyruklu gazeteci/gözlemci.

Bu kişilerin teyit edilemeyen dağılımına göre 136 kişi IŞİD, 22 kişi "paralel yapı", diğerleri de büyük oranda KCK/PKK ile diğer sol örgüt üyeleri oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların hemen hemen hepsinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen raporda 2 polis memuru, 1 asker, 1 belediye meclis üyesi, 20 gümrük görevlisi ile birlikte 24 kişinin PKK tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Raporu açıklayan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, çatışmalı sürecin çok ağır bir şekilde devam ettiğini belirterek 80’li, 90’lı yılları yeniden yaşamak istemediklerini ifade etti.

Her fırsatta silahların susturulması ve çatışmasızlık ortamına dönmek için çağrı yaptıklarını hatırlatan Türkdoğan, Kürt sorununun siyasi yöntemler ve diyalogla çözülmesi gerektiği vurguladı.

Mazlumder'in çağrısı

Mazlumder ise Diyarbakır’da yaptığı toplantıda 1 Eylül’de PKK’nın ateşkes ilan etmesini, devlet yetkililerinin de buna olumlu cevap vermesi gerektiği çağrısını yaptı.

Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’ın yaptığı açıklamada Dolmabahçe mutabakatının, 30 yıllık çatışma sürecinin çözüme ulaşması yolundaki umutları arttırdığını söyledi.

20 Temmuz’da Suruç’ta patlayan bomba ile ülkenin yeni bir şiddet sarmalına girdiğini belirten Mazlumder genel Başkanı, çatışma dilinin ve savaş koşullarının toplumu önü alınamaz şekilde ayrıştırmakta olduğu tehlikesine dikkati çekti.

“Mazlumder olarak PKK tarafına 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ateşkes ilan etme ve silahlı eylemleri sonlandırma çağrısı yapıyoruz. Ülkemizde yaşanan bu elim sürecin önüne geçebilmesi ve müzakere koşullarının yeniden oluşması için PKK’nin çatışmayı sivil alanlara taşıma, yol kontrolü yapma, araç yakma, sivilleri alıkoyma gibi toplumsal sükun ve suhuleti bozan eylemleri durdurması gerektiğini vurguluyor ve alıkoyduğu sivilleri serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz."

Devlet tarafına da çağrı yapan Mazlumder, PKK'nin ateşkes ilan etmesi durumunda olumlu cevap vererek askeri ve adli tüm operasyonları sonlandırması gerektiğini belirtti:

“Ayrıca çatışmalarda hukuk dışına çıkan, meskun mahalde PKK mensubu, sivil ayırımı yapmadan, hedef gözetmeden ağır silahlarla yapılan müdahaleler ile sivil ölümleri ve yaralanmaları ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yapmak devletin hukuki sorumluluğundadır. Devlet yetkililerinden çatışmasızlık ortamının tesisi için sorumluluk almalar gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.”