Mazlumder ve İHD: Âkil İnsanlar raporu kamuoyuyla paylaşılmalı

Türkiye Barış Meclisi’nin (TBM) Ankara’da düzenlediği Kürt sorununa ilişkin konferansta konuşan Âkil insanlar, AKP hükümetinin çözüm sürecinde şeffaf davranmadığını ifade etti. Âkil İnsanlar Heyeti’nin Güneydoğu Anadolu grubunda görev yapan, MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, sürece dair detaylardan haberdar olmadıklarını dile getirdi. AKP hükümetinin süreç konusunda şeffaf olmadığını da ifade eden Ünsal, Başbakan’ın “terör” ve “terörist” kelimelerini konuşmalarında sıklıkla kullanmasını da eleştirdi ve “Bu söylemlerle çözüm olmaz” dedi.

Akdeniz Bölgesi Âkil İnsanlar Heyeti’nden İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ise “Süreç şeffaf olmalı. Biz bilgileri Kürt siyasetinden öğreniyoruz. Sürecin adı konmalı. Çözüm deniyorsa bunun koşulları oluşturulmalı” diye konuştu.

“Barışı tartışıyoruz” adlı konferans dün İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konferans Salonu’nda yapıldı. “Barış İçin Olanaklar, Engeller ve Âkil İnsanlar Deneyimi” konulu oturuma Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut, TUHAD-FED Genel Başkanı Zübeyde Teker, MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ve İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan konuşmacı olarak katıldı.

Kürtlern talepleri

Aynı zamanda Âkil İnsanlar Heyeti Marmara Bölgesi Genel Sekreteri olan Levent Korkut, toplantılarda Kürt katılımcıların kendilerinden şu konularda talepte bulunduğunu ifade etti: Ayrımcılığın ortadan kalkması ve eşitliğin sağlanması için hukuki düzenleme yapılması, anadilde eğitim, yerel anlamda karar verme mekanizmalarının oluşturulması, kapsamlı bir genel af ilan edilmesi, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlığa kavuşturulması.

Akillerin raporlarını halkla paylaşın

Oturumda konuşan MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Âkil İnsanların hazırlayıp hükümete sunduğu raporların hâlâ kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti. Raporların topluma açıklanması gerektiğini belirten Ünsal, “Eksiklerine rağmen Âkil İnsanlar komisyonunun önemli bir kazanım olduğuna inanıyorum. Devlet bu komisyonun neden oluştuğuna dair nedenlere bakmalı” dedi.

Kürt sorununun esas itibariyle eşitlik sorunu olduğuna da temas eden Ünsal, şöyle devam etti: “Klasik politikaların çıkmaza girmesinden dolayı mecburiyetle hareket ederek çözebileceğiniz bir mesele değil. Atılan adımlar değişimlere dair belirtiler olduğunda kaç kişi çıktıya gider. Eşitlik konusundaki meseleyi zihninizde çözemezseniz mecburiyetin getirdiği noktada bazı adımlar atarsanız ama isteksizliğiniz, zamana yayarak kaçabileceğiniz, imkânları fırsat gibi göreceğiniz davranışlar gelişir.”

Başbakan Erdoğan’ın “Terör belasından kurtulacağız” cümlesine atıfta bulunan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Bu söylem barışa hizmet etmez. Tarafların pozisyonu hem eşit değil hem de süreç şeffaf değil. Hükümet nasıl bir yol haritası olduğunu açıklamıyor. Biz bilgileri Kürt siyasetinden alıyoruz. Bu sorundur” dedi.

Öcalan'ın koşulları



Türkdoğan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini de vurguladı. Türkdoğan, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Öcalan ile müzakere yürütüyorsanız o zaman buna yönelik imkânları da yaratmak durumundasınız. Böylelikle süreç normal olarak ilerler. Bu yapılmazsa farklı aktörler devreye girer. Sorunlar da çeşitlenir. Hükümet müzakere diyor, o zaman gereklerini yerine getirerek, koşulları düzeltmeli.”

Paketin içeriğini kimse bilmiyor



Konferansın açılış konuşmasını Türkiye Barış Meclisi (TBM) Dönem Başkanı Hakan Tahmaz yaptı. Yeni anayasa çalışmalarında AK Parti, CHP ve MHP’nin anadilde eğitimin önünü kesmek konusunda uzlaştığını anımsatan Tahmaz, bu durumun çözüm umudunu azalttığını söyledi. Gerilla mezarlıklarına yönelik saldırıya dikkat çeken Tahmaz, “Herhangi bir hükümet yetkilisi bu konuda ağzını açmadı. Bu kadar vicdansız olarak nasıl çözüm sürecini sürdürebileceğimiz kuşkulu” dedi. Tahmaz, şunları söyledi: “Her şeyden önce bu sürecin yeteri kadar şeffaf olmadığının altını çizmek isteriz. Açıklanacak paket ile ilgili hükümet dışında kimsenin bir bilgisi yok. Âkil İnsanların yaptıkları görüşmelerin rapor halinde açıklanmasını Haziran ayında talep ettik. Âkil İnsanlar heyetine de bunu ulaştırdık. Ancak kamuoyuna sunulmamış raporlar var.”