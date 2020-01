MAZLUMDER: Can kayıpları yaşanabilir, polis derhal çekilmelidir!

MAZLUMDER Taksim'de Gezi Parkı'na kışla yapılmasının protesto eylemlerinin devam etmesi üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Polisin derhal ölçüsüz müdahalesini sonlandırması ve geri çekilmesi gerektiği noktasında Hükümet'i ve İstanbul Valiliği'ni uyarıyoruz" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"MAZLUMDER Taksim'de görevlendirdiği gözlemcilerden aldığı anlık raporlara dayanarak aşağıdaki açıklamayı yapmayı lüzumlu görmüştür:

Taksim Gezi Parkı'nda yapılması planlanan inşaatı protesto etmek amacıyla toplanan göstericilere, Emniyet güçlerinin yaptığı ölçüsüz ve orantısız müdahalenin sebep olduğu tepkiler büyük bir hızla büyümüş ve çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır.

Gezi Parkı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinden Tünel ve çevreye doğru yayılan protesto gösterilerine katılım sürekli artmaktadır. Ağırlığı gençlerden oluşan protestocu gruplara polis, karadan ve havadan sürekli gaz bombası atarak, panzerler ve barikatlar ile son derece sert bir müdahale gerçekleştirmektedir.

Çevre hastaneler başta olmak üzere pek çok bina polis müdahalesi ile yaralanan veya gazdan etkilenmiş insanlarca sığınmak amacıyla protestoculara açılmış, göstericiler internet üzerinden acil doktor çağrısı yapmaktadır. Gözlemcilerimiz, çok sayıda yaralı rapor etmiş ve polisin, yaralılar için açık tutulan bu binalara giriş çıkışları da engellediğini kaydetmiştir.

MAZLUMDER olarak gittikçe büyüyen ve her an çığırından çıkabilecek olaylar neticesi telafisi mümkün olmayan zararların doğabileceği, pek çok insanın yaralanabileceği hatta can kayıplarının yaşanabileceğinden endişe etmekteyiz.

Hükümet'i Türkiye'ye 77 olaylarından sonra yeni bir Taksim faciası daha yaşatmamak için akl-ı selim ile davranmaya davet ediyoruz.

Hükümet, öncelikle bugün Gezi Parkı'ndaki inşaa faaliyetleri ile ilgili verilen mahkeme kararına uyacağını derhal ilan etmelidir.

Olayların büyümesinin ve kontrolden çıkmasının en büyük sebebinin son derece sert, ölçüsüz ve orantısız polis müdahalesi olduğunu, ortamın sakinleşmesi ve yukarıda sözü edilen zararların doğmaması için polisin derhal ölçüsüz müdahalesini sonlandırması ve geri çekilmesi gerektiği noktasında Hükümet'i ve İstanbul Valiliği'ni uyarıyoruz."