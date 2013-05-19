Mazlum-Der Diyarbakır şubesi: Gençliğe Hitabe kaldırılsın

Mazlum-Der Diyarbakır şubesinden yapılan açıklamada, her yıl 19 Mayıs'ta, 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' adı altında icra edilen tören ve etkinliklerin, ideolojik eğitimin öğrencilere benimsetilmesinin bir başka aracı olduğunu iddia edilerek, kendilerince hazırlananan 'alternatif gençliğe hitabe' açıklandı.



'Eğitim sürecinde herhangi bir ideolojik dayatma olmamalı'



Mazlum-Der Diyarbakır şubesinden 19 Mayıs ile ilgili yapılan açıklamada, 19 Mayıs kutlamalarının stadlardan meydanlara taşınmış olmasının, meselenin özünde bir değişiklik değil, aksine bu sürece okullu olmayanları da dahil etme işlevi gördüğü ileri sürüldü. Mazlum-Der olarak eğitim sürecinde herhangi bir ideolojinin dayatılması yerine, "Bireyi insanlık onuruna bağlı doğal hak ve özgürlüklere sahip bir varlık" olarak kabul eden bir eğitim anlayışının benimsenmesi gerektiği savunulan açıklamada şöyle denildi:

"Bu anlayışın benimsenmesine okullardan başlanmalı ve başta 'Andımız' ile 'Gençliğe hitabe' gibi tek tipçi, ötekileştirici metinler olmak üzere, her türlü sembol, ritüel ve etkinlik eğitim sisteminin dışına çıkarılmalıdır. Beş yıldır sürdürdüğümüz, 'Andımız Kaldırılsın' kampanyasının devamı olarak 'Gençliğe Hitabe'nin de kaldırılması çağrısını yapıyoruz."



"Ey Kürt, Laz..."



Açıklama ile birlikte duyurulan ve "Ey Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Boşnak, Arap, Arnavut, Ermeni, Yahudi, Rum, Süryani, Hemşin, Pomak, Çingene ve sayamadığımız kültür, din ya da etnisitenin gençliği!" diye başlayan alternatif gençliğe hitabe şöyle son buluyor;

"Birinci vazifen, herhangi bir milletin diğerinden üstün olmayacağı gerçeğinin gereği olarak herkesin eşit birer insan olduğunu kabul etmek olmalıdır. Muhtaç olduğun kudret kan grubunda değil vicdanında mevcuttur"