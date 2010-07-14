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MAZGİRT'TE 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ TUNCELİ (A.A)

14 Temmuz 2010 15:16

-MAZGİRT'TE 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ TUNCELİ (A.A) - 14.07.2010 - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Mazgirt ilçesine bağlı Öreniçi köyü kırsalında, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bölgede bir grup teröristi tespit etmesinin ardından operasyon başlattı. Güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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