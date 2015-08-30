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Mazgirt AKP İlçe Başkanı kaçırıldı

Süleyman Canpolat'ın, PKK'lılar tarafından kaçırıldığı iddia edildi

30 Ağustos 2015 01:44

AKP Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ın, PKK'lılar tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Tunceli'nin Mazgirt İlçesi’nde yakınlarında yol kesen bir grup tarafından durdurulan ve araçtan indirilen AKP Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat’ın aracının ateşe verildiği ve "Biz seni defalarca uyardık uyarılarımıza uymadın ve ilçe başkanlığı yapmaya devam ettin" diyen PKK'lıların Canpolat'ı kaçırdığı iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, bugün saat 20.30 sıralarında bir grup PKK üyesi, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Danaburan köyü yakınlarında yolu keserek, aralarında AKP Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat’ın da içerisinde bulunduğu araçları durdurdu. Kimlik kontrolu yapan PKK’lılar, otomobilde bulunan Göktepe Köyü Muhtarı Gökhan Sonar ile Süleyman Canpolat’ı araçtan indirdi. Otomobili ateşe veren PKK’lılar, iddiaya göre Süleyman Canpolat’ı "Biz seni defalarca uyardık uyarılarımıza uymadın ve ilçe başkanlığı yapmaya devam ettin. Seni yanımızda götüreceğiz" diyerek kaçırdı. Canpolat’ın beraberindeki muhtar Gökhan Sonar ise serbest bırakıldı.

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