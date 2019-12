Mazeretimiz yok!..

İlgili haberler





Bülent Korkmaz, maçın oynanacağı HSV Nordbank Arena Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayıp, takım hakkında bilgi verdi.Türkiye ve Galatasaray için bugün önemli maçlardan birisini oynayacaklarını ifade eden Korkmaz, ''Biz bu maça takım olarak her şeyimizle, fiziksel ve taktiksel anlamda hazırız. Hamburg'a her takım gibi saygımız var'' diye konuştu.Genellikle takımdan ayrılan Meira ve eksik oyuncularla ilgili sorularla karşılaşan Bülent Korkmaz, ''Meira'ya Galatasaray Kulübü'ne verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Benim için Galatasaray'daki her oyuncu çok değerlidir. Tabii ki sahaya 11-11 çıkacağız. Bizim de kendimize göre planlarımız var, o planları her türlü şartta hazırlayıp sahaya süreceğiz. Galatasaray, forması kiminle temsil edilirse edilsin, her zaman kazanmaya oynar. Biz sahaya eğer 11 kişiyle çıkıyorsak takım olarak buna hazırız demektir. Eğer yanımda oyuncular oturuyorsa komple takım olarak hazır demektir. Tribünde ve televizyonu başındaki taraftarlarımız da olduğu zaman bütünüyle hazırız demektir'' dedi.Haberin devamı ↓reklamGenç teknik adam, hayatı boyunca hiç bir zaman mazeretin arkasına saklanmadığını belirtirken, ''Gerçeklerle yüzleştim, şimdi de yüzleşiyorum. Galatasaray'ın her oyuncusu değerlidir. Sahaya da 11 kişiyle çıkacağım için, hiçbir mazeret gösteremem, takımım da gösteremez'' ifadelerini kullandı.Sezon boyunca eksik, sakat, cezalı oyuncuların olacağını ve bunun gayet normal olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, ''Önemli olan takımın bütünlüğü, birlik ve beraberliği. Ben sakat veya cezalı oyuncuma eksik olarak bakmıyorum. Yerine oynayacak oyuncularım iyi performans gösterecektir. Bunu bana hissettiriyorlar. Önemli olan dimdik ayakta kalmanız. Bunu oyuncularınıza tavırlarınızla göstermelisiniz. Ben oyuncularıma bunu gösteriyorum'' diye konuştu.Almanya'da bir çok statta maç yaptıklarını kaydeden Korkmaz, bu karşılaşmalarda kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.Korkmaz, bugünü de öyle gördüklerini vurgulayarak, ''Stadın yarısından çoğu bizim seyircimiz olacak. Bu bir avantaj, deplasmanda gibi oynamıyorsunuz. Bunu en iyi şekilde kullanıp avantajlı bir şekilde evimize dönmek istiyoruz'' dedi.Bülent Korkmaz, Hamburg takımlarında tehlikeli gördüğü oyuncuların sorulması üzerine, ''Hamburg, Almanya'da zirveye oynayan bir takım. İyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Hücum ve defansif anlamda iyi oyuncuları var. Biz bunları oyuncularımızla paylaşıyoruz. Önemli olan takıma saygı duymak, biz de bunu yapıyoruz'' diye konuştu.Feldkamp'ın, bir Alman gazetesinde Hamburg'u favori olarak gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Korkmaz, ''Ben Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik direktörüyüm. Feldkamp, kulübün teknik danışmanıdır. Tabii ki herkesin kendine göre fikirleri olabilir, bu gayet normaldir. Bizim takım ve ekip olarak düşüncemizde bu turu geçmek var. Hamburg'u ben ve yardımcılarım seyretti. Ümit Özat ile telefonla görüştük. Ondan da bilgileri aldım. Biz maça hazırız. Takım olarak hem düşünce hem yürek olarak, İstanbul'dakiler, Hamburg'a gelen bütün vatandaşlarımız, aynı enerjiyi saha yansıtacağız ve avantajlı bir skorla İstanbul'a döneceğiz'' dedi.Bülent Korkmaz, bir gazetecinin, taraftarların kendisini Fatih Terim'in veliahtı olarak gördüğünü ve bunun üzerinde baskı yaratıp yaratmadığını sorması üzerine ise ''Fatih hocama, Mustafa hocama çok saygı duyuyorum. Çok değerli teknik direktörler. Türk futboluna katkıları oldu, olmaya devam ediyor. Benim amacım da Türk futboluna katkıda bulunmak. Kulübümle beraber başarılı olmayı hedefliyorum. Futbolcuyken baskıya alışığım, teknik direktörlük de baskı hissetmiyorum'' ifadesini kullandı.Bir Alman gazetecinin, ''Takımınızın Bursasspor karşısında ortaya koyduğu performans, bu maç için yetecek mi?'' sorusu üzerine, ''Hamburg'un Mönchengladbach maçındaki performansla bugünkü maç sonucu bir olur mu? Lig ile Avrupa'da farklı. Biz Avrupa'da nasıl oynayacağımızı, mücadele edeceğimizi çok iyi biliyoruz'' yanıtını verdi.Hamburg Teknik Direktörü Mirtin Jol ise Galatasaray'ın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, ''Bordeaux'a 4 gol birden atan bir takım güçlüdür'' dedi.Jol, basın toplantısında Galatasaray'ın Meria'yı satmasıyla gücünden bir şey kaybettiğini düşünmediğini de vurgulayarak, ''Galatasaray güçlü bir takım. Bordeaux'a 4 gol atan bir takım güçlüdür. Meira'yı satmalarına rağmen takım yine de iyidir'' diye konuştu.Türkiye'de birkaç kez bulunduğunu ve deneyimlerinin olduğunu belirten Jol, ''Türkleri severim. Türkiye'de daha önce bulundum. 2006 yılında Tottenham teknik direktörüyken Beşiktaş'ı 2-0 yenmiştik'' ifadesini kullandı.