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Mazeret Sınavları'nda ilk oturum bugün düzenlendi

8.Sınıflara uygulanan merkezi sınavlara katılamayan öğrenciler için düzenlenen Mazeret Sınavları'nın ilk oturumu bugün gerçekleşti.

15 Aralık 2013 18:23

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilk kez bu yıl 8. sınıflara uygulanan merkezi sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları'nın ilk oturumu bugun düzenlendi. Merkezi sınavlar, Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere 6 dersten oluşuyor.

Merkezi ortak sınavların manzaret oturumu ilk bölüm bugün düzenlendi. Saat 09.00'da başlayan sınavlar, saat 12.00'de tamamlandı.

İlk gün oturumunda Türkçe, matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin sınavları yer aldı.
Sınavda öğrencilere her ders için çoktan seçmeli 20 soru soru yöneltildi. Sınav süresi 40 dakika sınav arası ise 30 dakika oldu.

Mazeret sınavları, yarın yapılacak fen ve teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin sınavları sonrası tamamlanmış olacak.

Sınavlara 45 bin 984 öğrencinin katılması bekleniyor. Öğrenciler, Bakanlıkça 818 merkezde sınava alınıyor. Sınavlarda yaklaşık 8 bin 42 öğretmen ve 2 bin 601 idareci görev yapıyor.

Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler sınava katılmamış kabul edilecek. Sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları, puanla değerlendirilmeyecek ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.

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