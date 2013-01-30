'Mazeret'li öğretmenlerin atama tarihi belli oldu

Öğretmenler mazeret atamaları için 31 Ocak - 06 Şubat tarihleri arasında başvurabilecekler. Başvuruların elektronik ortamda alınacağını açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, başvuruların İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamaları çerçevesinde 31 Ocak - 06 Şubat 2013 tarihleri arasında iki aşamada elektronik ortamda alınacağı belirtildi. Başvuru ve atamalara ilişkin kurallar ve takvim Bakanlığın "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Birinci aşamada öğretmenlerin mazeretlerine dayalı talepleri, ikinci aşamada ise okul tercihleri alınacak.

Milli eğitim müdürlüklerince il genelinde norm kadro açığı bulunan okulların tamamı belirlenerek kontenjan modülüne yansıtılacak. Halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri ise bu atama listelerine alınmayacak.

Yer değiştirme başvurusunda bulunacaklar için, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik ve devlet memurluğu adaylıklarının şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılmış olması şartı aranacak.

2012 yılında özür sebebiyle yer değişikliği yapılmayan ve memur kadrosuna atanan öğretmenler ile aynı kapsamda aylıksız izne ayrılan öğretmenler de başvuruda bulunabilecek.

Diğer sebeplerden aylıksız izne ayrılan öğretmenler ise başvuru tarihinin son gününe kadar göreve başlamaları kaydıyla başvuruda bulunabilecek.

Atamalar, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak.