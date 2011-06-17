-MAZDA 95 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRACAK ŞANGHAY (A.A) - 17.06.2011 - Japon otomobil üreticisi Mazda, Çin'deki yaklaşık 95 bin aracını geri çağıracak. Çin Kalite Kontrol İdaresinin (AQSIQ) açıklamasına göre, Mazda söz konusu araçları sileceklerin bloke olmasına neden olan elektrik kaynaklı bir teknik sonunun giderilmesi için geri çağıracak. Açıklamada, geri çağırmalardan 2008-2009 döneminde üretilen ve Japonya'dan ithal edilen 14 bin adet Mazda 3 model araçla 2008-2010 döneminde Mazda'nın Çinli iştiraki Changan Ford Mazda tarafından üretilen 80 binden fazla aynı model araç etkilenecek. Aynı zamanda ABD'li otomobil üreticisi Ford'un da iştiraki olan Changan Ford Mazda, Mondea marka otomobil üretiyor.