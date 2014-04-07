Mazbatayı alan MHP'li başkanın ilk icraatı 'TC' oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığı seçimini kazanıp, mazbatasını alan MHP'li başkan, ilk icraat olarak 'TC' yazısını yeniden yazdırdı.

Adana'nın Kozan İlçesi'nde belediye başkanlığı seçimini kazanıp, mazbatasını alan MHP'li Musa Öztürk, ilk icraat olarak belediye binasında tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'TC' yazısını yeniden yazdırdı.

Mazbatasını alıp koltuğuna oturdu

30 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen Ak Partili Kazım Özgan'a karşı seçimden zaferle çıkan MHP'li Musa Öztürk, 4 Nisan'da mazbatasını alıp, koltuğuna oturdu.

Tabelaya ‘TC’ yazdırdı

Musa Öztürk, ilk icraat olarak belediye binasının girişinde asılı olan 'Kozan Belediyesi' yazılı tabelaya TC yazdırdı. Öztürk, tabeladaki değişiklikle ilgili, "Çok şükür kaldırılan TC'mizi yerine koyduk" dedi.