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MAYTAP PATLATILMASI KAVGASINDA KAN AKTI DİYARBAKIR (A.A)

18 Kasım 2010 18:18

-MAYTAP PATLATILMASI KAVGASINDA KAN AKTI DİYARBAKIR (A.A) - 18.11.2010 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde maytap patlama nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden ekipteki bir polis memuru vurularak yaralandı. Olayda vurulan bir kişi de öldü. Edinilen bilgiye göre, Lalebey Sokak'ta oturan iki aile arasında, kapı önüne maytap atıldığı gerekçesiyle başlayan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.  Silahların da kullanıldığı kavgayı ihbar alan motorize ekipler, olay yerine gelerek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavga edenlerden Cuma Ertugay'ın açtığı ateş sonucu polis memuru Erdinç Karagöl yaraladı. Açılan ateş sonucu Ertugay da vurularak yaralandı. Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ertugay ile polis memuru Karagöl, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ertugay hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis memuru Karagöl ise ameliyata alındı. Hastane yetkilileri, Karagöl'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Arkadaşlarının yaralandığını duyan polis memurlarının bir kısmı, kan vermek için hastaneye geldi.  Bu arada, olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle yapılan aramalarda değişik çap ve markalarda 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

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