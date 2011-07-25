-MAYOSUZ SEYAHETE ÇIKMIYORLAR ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Küresel ölçekte yapılan ankete göre, işadamlarının yüzde 27'si iş seyahatlerinde yanlarına mayolarını ve spor kıyafetlerini, yüzde 16'sı ise aile fotoğraflarını alıyor. Türk işadamlarının ise yüzde 30'u iş seyahatlerinde yanına plastik eldiven ve temizlik ürünleri bulunduruyor. İşyeri çözümlemeleri şirketi Regus'un küresel ölçekte yaptığı yeni ankete göre, hijyene önem veren Türk işadamları, iş nedeniyle nereye giderlerse gitsinler yanlarına öncelikli olarak, temizlik ürünlerini ve dezenfektanlarını almaya özen gösteriyor. Regus, 80'den fazla ülkeden 17 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdiği ankette işadamlarına inernet üzerinden, iş seyahatlerinde yanlarına almayı alışkanlık haline getirdikleri şeylerin neler olduğunu sordu. Anketin sonuçlarına göre, Türk işadamlarının yüzde 30'u iş seyahatlerine çıkarken yanlarına plastik eldiven ve temizlik ürünleri alıyor. -DUYARLILIK YA DA BAĞLILIK HASSASİYETİ GÖSTERMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ- Küresel olarak, ankete katılanların dörtte birinden (yüzde 27) fazlası, yanlarına mayolarını ya da spor kıyafetlerini aldıklarını belirtirken, yüzde 16'sı aile fotoğrafı ve yüzde 15'i ise ev sahipleri için hediyeler alıyor. Ankete göre, bu sonuçlar hala iş dünyasının duyarlılık ya da bağlılık hassasiyetlerini taşıdığını göstermesi bakımından önem taşıyor. Ankete katılan işadamlarından bazıları ise, evrak çantalarına pipo, stres topu, makyaj takımı ve süt bile koyduklarını ifade ederken, çantadan çıkan diğer enteresan şey olan mayo ya da spor kıyafetleri, seyahat esnasında fitness meraklısı Türklerin yüzde 29'unun yanında bulunuyor. Ankete katılan Türklerin yüzde 15'i de çantalarına ailelerinin fotoğraflarını koyduklarını belirtti. -''İNSANLAR ŞAHSİ VE PROFESYONEL HAYATI BİRLİKTE GÖTÜRMEDE SIKINTI ÇEKİYOR''- Regus'un Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Gürtler, insanların iş seyahatine çıkarken yanlarına aldıkları spor aletlerinin, en sevdikleri yemek ve nesneler gibi son derece şaşırtıcı ve harika şeylerin, kişilerin son derece stresli çalışma ortamında şahsi ve profesyonel hayatı birlikte götürmede sıkıntı çektiklerini ortaya koyduğunu kaydetti. Gürtler, ''Açıkça görülüyor ki, iş hayatı ve eğlence arasındaki çizgi bulanıklaşıyor ve daha fazla kişi yanına evlerinden bir şeyler götürme ihtiyacı hissediyor. Bunun nedenleri arasında insanların hızlı ve stresli iş dünyasında nereye giderlerse gitsinler yanlarında, bulundukları yeri kişiselleştirebilecek bir şeyler taşımak istemeleri olarak görmek doğru olacaktır'' dedi. -TAŞINAN ÜRÜNLER VE ORANLARI- Regus'un anketine göre, Türk ve yabancı işadamlarının iş seyahatlerinde yanlarında taşıdıkları ürünler şöyle: /* TÜRKİYE ORAN (YÜZDE) ----------------------------- ------------ Temizlik/dezenfektan ürünleri 30 Mayo/spor kıyafetleri 29 Aile fotoğrafı 15 KÜRESEL ORAN (YÜZDE) ----------------------------- ------------ Mayo/spor kıyafetleri 27 Aile fotoğrafı 16 Ev sahipleriniz için hediye 15 */