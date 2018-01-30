Maymunlar üzerinde egzoz testi yapan Volkswagen'in yöneticisi açığa alındı

Alman otomotiv devi Volkswagen'in üst düzey yöneticilerinden Thomas Steg, egzoz gazlarını maymunlar üzerinde test edildiğinin ortaya çıkmasının ardından açığa alındı.

Volkswagen iletişim yetkilisi Thomas Steg Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "olayın tekerrür etmemesi için hayvanlar üzerinde deney yapılmasını önleyeceklerini" söyledi. Steg kobay olarak kullanılan maymunların sağlık durumu hakkında bilgi edinmek üzere çalışma başlattıklarını da belirtti. VW yönetim kurulu başkanı Matthias Müller de hayvanlar üzerindeki deneylerin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Volkswagen firması, Thomas Stag'in bir sonraki duyuruya kadar açığa alındığını bildirdi.

Almanya'da yoğun tepkiye yol açan tartışmalı deneyler Federal Meclis'in de gündemine alındı. Yeşiller partisi konunun hafta içinde görüşülmesi için meclis başkanlığına dilekçe verdi. Yeşiller'in Meclis Parti Grup Başkanı Britta Haßelmann "otomotiv endüstrisinin şüphe uyandıran uygulamalarından bilgisi olup olmadığını ve bu deneylere kamu kaynaklarından destek sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek istediklerini" söyledi.

Yeşiller'den Harald Ebner hayvanlı deneylerin sıkı kontrol altına alınmasını talep etti. Bir gazeteye demeç veren Ebner resmi makamların hayvanlar üzerindeki deneyleri kısıtlama yetkisinin sınırlı olduğunu ve "kobay gerektirmeyen alternatif deney metotlarına gereken önemin verilmediğini" söyledi.

Alman Volkswagen, BMW ve Daimler şirketleri tarafından kurulan Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırma Konsorsiyumu dizel motorlu araçların çıkardığı egzoz gazlarını zararsız göstermek için ABD ve Almanya'da deneyler yaptırmıştı.

2015 yılında Volkswagen'in dizel emisyon değerlerini manipüle ettiğinin ortaya çıkmasından sonra yedi üyeli konsorsiyumun üç Alman üyesi ortaklıktan ayrılmıştı.