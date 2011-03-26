Maymunlar arkadaşlarını 'fotoğraftan tanıyabiliyor'

T24 - Alman bilim adamları, Makak maymunlarının da arkadaşlarının yüzlerini ya da tanıdıkları maymunları hatırlayabildiklerini söylüyor.



Alman Primat Merkezi'ndeki araştırmacılar, arkadaşlarının ve tanımadıkları maymunların fotoğrafları gösterildiğinde değişik tepkiler verdiklerini belirledi. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Böyle bir deney yapma fikri, küçük bir maymunun, bir araştırmacının elindeki maymun fotoğraflarından oluşan albümü kapmasına dayanıyor.



Buna göre Profesör Julia Fisher küçük maymunun birden bire meraklandığını farketti ve neye baktığını bilip bilmediğini anlamak için böyle bir deney yapmaya karar verdi.



Maymunlara diğer maymunların fotoğrafları gösterildi ve tepkileri incelendi.



Yetişkin maymunların tanımadıkları yüzleri daha uzun süre inceledikleri, ancak kendi gruplarının üyesi bir maymunun fotoğrafını görünce ilgilendikleri ve rahatladıkları gözlendi.



Uzmanlar bunun fotoğraftaki maymunu tanıdıkları anlamına gelebileceğini söylüyor.



Ergenlik dönemindeki makak maymunlarının ise fotoğraflar karşısında meraklandıkları ancak şaşırdıkları anlaşılıyor.



Bir çoğu fotoğraftaki maymuna dokunmaya ya da selam vermeye çalışmış.



Araştırma, maymunların da insanlar gibi, fotoğrafların temsili olduğunu, yaşla birlikte anlamaya başladıklarını ortaya koyuyor.





